Farmaceutica | BeiGene Italia Ilaria Piuzzi direttore Public Affairs Comunicazione e Patient Advocacy

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 5 settembre 2024) Roma, 5 set. (Adnkronos Salute) -è il nuovodi. In questo ruolo, in linea con la visione strategica disegnata a livello europeo e internazionale, con la volontà di incidere positivamente in ambito onco-ematologi