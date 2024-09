Famiglia sterminata a Paderno | Riccardo rimane in carcere al Beccaria Il gip | Può uccidere ancora

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) Milano, 5 settembre 2024 – La gip per i minorenni di Milano, Laura Margherita Pietrasanta, ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in unminorile per, il 17enne autore della strage diDugnano, nella quale ha ucciso a coltellate padre, madre e fratello di 12 anni, nella villetta di, nella notte tra sabato e domenica scorsi. La richiesta La decisione è arrivata dopo l'interrogatorio di garanzia di stamattina. Per ora il 17enne resta aled eventualmente, però, può essere trasferito in altro istituto penitenziario. Il suo legale aveva chiesto il trasferimento del ragazzo in una comunità. “Ilnon è l’unica soluzione”, aveva detto l’avvocato Amedeo Rizza.