Fabio Cannavaro | Aspetto una PANCHINA in Italia anche se il nostro è un CALCIO in CRISI Cosa penso di Lautaro Ancelotti Gasperini Theo e Leao UDINESE fortissima lo sapevo

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 5 settembre 2024), Campione del Mondo nella stagione 2006, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra Pallone d’Oro e Scudetto L’ultimo Pallone d’Orono è lui,, nell’ormai lontano 2006. Il giorno dopo le nominations per il trofeo, l’azzurro mondiale ha parlato con La Gazzetta dello Sport. NESSUNNO PER IL PALLONE D’ORO – «Purtroppo no.