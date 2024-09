Eventi e sport a sostegno del turismo Visit Rimini | A settembre hotel al 63% di prenotazioni

Leggi tutta la notizia su riminitoday

(Di giovedì 5 settembre 2024) L’estate non finisce ad agosto, soprattutto in una destinazione come. “Città sul mare” capace di far stare sempre bene ogni tipo di ospite anche a, mese sempre più adatto alleisure grazie ad un clima assolutamente gradevole in grado di regalare ai turisti numerose