Etereo | l’arte di Olga Lepri in mostra al Museo Archeologico di Calatia a Maddaloni

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 5 settembre 2024). La pittura come medium per indagare la realtà empirica, è “”, lapersonale di, in esposizione aldidal 7 settembre al 5 ottobre. La, a cura di Maria Giuseppa De Filippo, presenterà le opere della giovane artista italiana formatasi tra Venezia e Bruxelles, le cui suggestioni fiamminghe e lagunari riecheggiano nella sua produzione attraverso un approccio manierista alla pennellata e nella costruzione delle figure. Attingendo al dizionario figurativo della pittura di genere,rielabora soggetti e contesti alla luce di nuove istanze, che dino un tentativo di superamento della sostanza intellegibile. Il complesso e diversificato retaggio culturale dell’artista si sposa in modo congeniale con gli spazi deldi