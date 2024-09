Este segreta | Vigna Contarena e Villa Kunkler Byron

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di giovedì 5 settembre 2024) Benvenuti in due gioielli nascosti e segreti della ridente cittadina di. Il nostro viaggio partirà da, meraviglia architettonica costruita nel XIV secolo dalla nobile famiglia veneziana dei Contarini degli Scrigni come casa di caccia e per le fdurante l’estate e il