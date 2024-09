Epatite C continua la campagna di screening in Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Arezzo, 5 settembre 2024 – La Regionerinnova l’invito ad approfittare dell’opportunità offerta dalladiper l’C, ripresa lo scorso maggio dopo l’analoga iniziativa promossa nel 2023. Sono oltre 50mila i test effettuati fino ad oggi, uno strumento utile per scoprire per tempo l’eventuale presenza di una patologia come l’C, a lungo silenziosa, ed accedere dunque in modo tempestivo alla cura con maggiori possibilità di guarire grazie alle terapie ad oggi disponibili. La popolazione invitata a sottoporsi al test è quella nata tra il 1969 e il 1989, ovvero tra 35 e 55 anni, fascia d’età individuata dal ministero. A questi vanno aggiunti la popolazione carceraria e gli utenti dei Serd, il servizio per le dipendenze.