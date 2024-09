Enrica Michela Malberti l’avvocata tutore del killer di Paderno | Lui è la quarta vittima per Riccardo sarò come un’altra mamma

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) Monza – All’udienza di convalida accanto aera presente anche, legale del Foro brianzolo dal 2001 e dal 2022 presidente dell’Ordine degli avvocati di Monza, nominata dal Tribunale monzesedel 17enne che ha sterminato la famiglia aDugnano. Avvocataha trovato? “L’ho trovato tranquillo, ha affrontato bene la situazione anche se spesso durante l’udienza ha pianto, mentre parlava di quello che è successo si è commosso. Quello che è accaduto è una tragedia e a mio modo di vedere lui è la. Dopo l’interrogatorio gli ho parlato, senza fare riferimento all’eco della stampa all’esterno per non influenzarlo e lui mi ha confermato che vuole incontrare i nonni. Al momento sarei l’unica che può parlare con lui da sola, anche senza la presenza del difensore, ma non c’era motivo per escluderlo”.