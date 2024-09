Emozione divertimento e felicità nel giocare le parole chiave

Leggi tutta la notizia su ilpiacenza

(Di giovedì 5 settembre 2024) La stagione agonistica 2024/25 del Piacenza Rugby è ufficialmente iniziata con il raduno della squadra seniores al Centro sportivo “C. Mazzoni”. In un'atmosfera carica di entusiasmo e sostenuta dall'abbraccio caloroso di amici, sostenitori e sponsor, i giocatori si sono ritrovati per dare il via