Drammatico incidente al Giro della Lunigiana un ciclista in arresto cardiaco | rianimato due volte

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 5 settembre 2024) Nella prima tappa delsi è rischiata la tragedia: un impatto devastante tra un addetto alla sicurezza e i corridori. La peggio l'ha avuta Jakob Omzrel, campione sloveno di 18 anni finito indue, è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove resta sotto osservazione ma non più in pericolo di vita.