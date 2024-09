Donnarumma su Francia Italia | E’ iniziato un NUOVO CICLO Sul mio rapporto con Mbappé e Maignan…

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 5 settembre 2024) Le parole del portiere della Nazionale Gigioin vista della sfida trae Svizzera di domani sera per la Nations League In conferenza stampa, il portiere dell’ha parlato così in vista della sfida contro la. MBAPPE’ «Io eabbiamo un ottimo, siamo ottimi amici ma domani saremo rivali.