Donna accoltella il marito | arrestata e condotta in carcere 77enne in ospedale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 5 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUnadi 68 anni hato il, per motivi che non ancora non si conoscono. E’ accaduto a Giffoni Valle Piana (Salerno), nell’appartamento della coppia in via Cappuccini, dove sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Battipaglia. L’uomo è stato trasportato all’San Giovanni e Ruggi d’Aragona di Salerno e non sarebbe in pericolo di vita. Laè stataper tentato omicidio eneldi Salerno. L'articoloilininproviene da Anteprima24.it.