Divisione Calcio a Cinque Stefano Castiglia è il nuovo presidente

Leggi tutta la notizia su today

(Di giovedì 5 settembre 2024)è ildellaa 5. L’Assemblea Ordinaria Elettiva, che si è svolta a Roma nel Palazzo delle Federazioni del Coni, ha scelto per acclamazione (120 società aventi diritto, di cui 63 in presenza e 57 in delega) alla guida del futsal italiano il 36enne