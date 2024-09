Digitale Boccia | In Puglia ecosistema migliore continuare così

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il fondatore di Digithon, primattrice nel Mezzogiorno, deve essere protagonista in Italia e in Europa In"per ilc'è l', ed è stato merito dellae dei pugliesi se tutto questo è accaduto in questi anni. Le università, che funzionano, le imprese aperte al mondo, i giovani imprenditori che osano e