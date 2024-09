Dichiarazione di stile e d' impatto le unghie scure sono un classico per l' autunno | le nuance di tendenza? Rosa scuri rosso verde viola e blu

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 5 settembre 2024) Le, nellepiù intense del, marrone,e blu «unadimolto forte: nulla a che vedere con le versioni di smalto più chiare e tenui, che, insieme alle infinite declinazioni di nudo,una sorta di accessorio discreto, ideale per chi vuole essere in ordine e alla moda ma in modo più garbato», spieganna Dambra, skin coach Image Skincare. L’esperta spiega qualilepiù attuali e quale tipologia di incarnato valorizzano.