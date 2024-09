Deutschland uber alles

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di giovedì 5 settembre 2024) Se a Roma uscendo dalla Camera dei Deputati scendeste per via degli Uffici del Vicario trovereste infissa nella facciata del Palazzo dei Gruppi una lapide commemorativa dedicata a Altiero Spinelli padre indiscusso con Ernesto Rossi dell’idea primigenia di un’Europa ‘libera e unita in uno stato federale’. Mentre Altiero Spinelli è il padre più commemorato(e più L'articoloproviene da Il Difforme.