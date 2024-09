Design inaugurato a New York il tour internazionale del Salone del Mobile

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 5 settembre 2024) L'installazione “Italian: from Classic to Contemporary” curata da Ferruccio Laviani allestita fino al 29 settembre nel flagship store di Bloomingdale’s. Incontri e talk dedicati alla cultura del progetto. In mostra oggetti iconici e prodotti di 23 brand del Made in Italy