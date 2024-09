Dermatite atopica Ferrucci PoliMi | Jak inibitori migliorano qualità di vita

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 5 settembre 2024) (Adnkronos) – “Lache presenta una localizzazione nel volto, le mani e i genitali, ha sicuramente un forte impatto sulladidel paziente. I Jak, nuove molecole chiamate anche ‘piccole molecole’ sono in grado di determinare, in tempi brevi, un miglioramento netto sia dei sintomi come il prurito e il