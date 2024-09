Dengue | rimandata la disinfestazione causa maltempo

Leggi tutta la notizia su triesteprima

(Di giovedì 5 settembre 2024) TRIESTE -lain seguito ai casi di(uno confermato e l'altro in fase di accertamento), tra piazza Garibaldi e l'Ospedale Maggiore. Come informa il Comune, adelsopravvenuto in data odierna (giovedì 5 settembre) l'intervento di