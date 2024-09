Dal Prp alle cellule del tessuto adiposo l' importanza dell' ortobiologia per i trattamenti delle patologie del ginocchio

Leggi tutta la notizia su foggiatoday

(Di giovedì 5 settembre 2024) “Orthobiologics in the knee OA: are they a real standard of care?”, è il titolo del congresso in programma venerdì 13 e sabato 14 settembre a San Giovanni Rotondo presso il Centro di Spiritualità Padre Pio.L’evento è organizzato dal reparto di Ortopedia e Traumatologia’IRCCS Ospedale