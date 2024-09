Daily Crown | l’esperto ‘azienda di Meghan non decolla e lei è nel caos più totale’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 5 settembre 2024) Washington, 5 set. (Adnkronos) –Markle sta affrontando un momento di “totale”, dopo che il suo marchio di lifestyle ‘American Riviera Orchard’ ha subito una battuta d’arresto. Lo sostiene il commentatore reale Richard Fitzwilliams parlando a Gb News. La domanda della duchessa del Sussex per registrare il nome della sua nuova iniziativa commerciale è stata respinta dall’ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (Uspto) esi è detto sconcertato dal fatto che il team amministrativo della moglie di Harry non sia riuscito a considerare preventivamente una tale prospettiva. “A quanto pare non si può usare il nome di una contea o di un luogo specifico per il proprio marchio”, ha affermato Fitzwilliams. Secondo l’Ufficio brevetti, l’uso della località nel nome implica che “si presume un’associazione pubblica dei beni e dei servizi con il luogo”.