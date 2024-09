Da Porto Cervo l’anguria Diamonds a 42 euro 279€ al kg all' Eurospar di Abbiadori ci saranno i diamanti dentro

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 5 settembre 2024) Dal'anguria di lussoa 42, ben 2,79 € al kg per 15 kg. Il cocomero in questione è stato trovato in un supermercato ad, frazione di Arzachena. La foto è stata postata sui social ed è immediatamente diventata virale. In tanti hanato il post in modo ironic