Da Meloni all’affaire Boccia | i sani valori delle famiglie tradizionali… degli altri

(Di giovedì 5 settembre 2024) Se fosse la trama di un film in concorso a Venezia, sarebbe uno spasso. Se non un premio, andrebbe assegnata almeno una menzione speciale alla sceneggiatura, per la capacità di restituire un ritratto umano, troppo umano, dell’uomo medio e borghese. La storia è quella di un cittadino qualunque, nato a Napoli, città che per antonomasia fa da sfondo alla commedia umana. È uno che si dà da fare per raggiungere il potere; e ce la fa. Ma il problema del potere, una volta che ce l’hai, è non perderlo. Lui in questo si arrabatta, non benissimo, ma bisogna pur riconoscergli un certo talento.