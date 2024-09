Corridoio Filadelfia l' Egitto non può perdere quel passaggio d' oro che frutta 300 milioni al Sinai

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 5 settembre 2024) Una lingua di sabbia lunga quattordici chilometri, larga un centinaio di metri e con un nome privo di senso. Philadelphi. Che non significa niente: non è greco, non è riferito alla città americana, è solo il nome in codice inventato dal computer dell’esercito israeliano. Tuttavia, lungo,