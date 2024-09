Conciati per le feste | a Cesena fa tappa il tour di Vinicio Capossela

Leggi tutta la notizia su cesenatoday

(Di giovedì 5 settembre 2024) Un repertorio e uno spettacolo strabordante, affinato in venti anni di pratica di concerti per le, che celebra la festa e la realizza. È “per le”, ildiche faràanche al Teatro Verdi di, sabato 2 novembre. Sarà l’unica occasione in Romagna