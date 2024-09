Cocciularo per un giorno | andare a pesca di vongole nei laghi di Ganzirri a Messina

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 5 settembre 2024) Basta un’ora su uno dei gozzi colorati che solcano idi, a, per fare un’esperienza che non si scorderà mai più. La forza della natura, la potenza dell’acqua ti catturano e ti inchiodano alle storie di questi personaggi antichi che ti portano a caccia di. No, non si scorda facilmente la raccolta dellesullo Stretto didi cui i cocciulari (cocciula è la vongola) vantano una lunga tradizione di allevamento: reddito, ma anche orgoglio e identità., oasi di biodiversità Idisono una vera oasi di biodiversità, una “riserva orientata” nel grande areale naturale di Capo Peloro. Itori della Cooperativa Lago grande, qui, continuano il lavoro che i bisnonni iniziarono nei primi del Novecento, dopo le bonifiche dei Borboni, prima, e degli inglesi, poi.