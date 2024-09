Clamoroso colpo di Maria De Filippi ad Amici | di chi è figlio questo ragazzo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) L'ultimo Bacio, Ricordati di me, Gli anni più belli, e potremmo andare avanti all'infinito a elencare i film di Gabriele Muccino. Ora a lasciare il segno potrebbe essere Muccino Junior, il secondogenito del regista Ilan che a quanto riporta Dandolo su Dagospia sarebbe a un passo dall'entrare nella scuola dide. Il giovane cantante deve ancora superare lo step finale per poter indossare l'ambita maglia che sigilla l'ingresso nella scuola. Ilan Muccino dovrà mostrare il suo talento in diretta tv ai giudici del programma. Ma Muccino Junior ci aveva già provato a entrare nel magico mondo della televisione: nel 2022, infatti, sfiorò la partecipazione a Sanremo giovani mentre nel 2021 ricoprì un ruolo nel film del padre "Gli anni più belli". "La felicità è anche così vicina, a volte", aveva scritto Gabriele Muccino su Instagram a corredo della foto dal set.