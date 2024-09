Cina | FOCAC Xi leader stranieri partecipano a cerimonia apertura 4

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 5 settembre 2024) Pechino, 05 set – (Xinhua) – Il presidente cinese Xi Jinping pronuncia un discorso programmatico intitolato “Unirsi per portare avanti la modernizzazione e costruire una comunita’ dal futuro condiviso” durante ladidel Summit of the Forum on China-Africa Cooperation () 2024 presso la Grande Sala del Popolo di Pechino, capitale della, oggi 5 settembre 2024. (Xin) Agenzia Xinhua