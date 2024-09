Cina | FAW Jiefang registra record vendite all’estero a gen-ago

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 5 settembre 2024) Changchun, 05 set – (Xinhua) – La FAW, filiale dedicata ai camion del principale produttore cinese FAW Group, , ha venduto un numerodi 41.700 veicoli completinei primi otto mesi del 2024, con un aumento del 30% su base annua, secondo quanto dichiarato dall’azienda. La FAWgestisce attualmente oltre 100 concessionari chiave in piu’ di 40 Paesi e regioni, esportando in Paesi come Sudafrica, Tanzania e Vietnam. L’azienda ha prodotto 143.300 camion nella prima meta’ dell’anno, con un aumento del 4,11% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, e le suesono aumentate del 15,4%, raggiungendo le 151.800. Fondato nel 1953 e con sede nella provincia nord-orientale cinese del Jilin, FAW Group, di proprieta’ statale, e’ considerato la base dell’industria automobilistica cinese.