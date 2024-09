Cina-Africa | segretario generale ONU partenariato e’ pilastro chiave di cooperazione Sud-Sud

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 5 settembre 2024) Pechino, 05 set – (Xinhua) – Ildellacon il continenteno e’ il principaledellaSud-Sud. Gli sforzi congiunti dipossono creare un nuovo slancio per lo sviluppono, ha dichiarato oggi ildelle Nazioni Unite Antonio Guterres alla cerimonia di apertura del Summit of the Forum on China-Cooperation (FOCAC) 2024. Agenzia Xinhua