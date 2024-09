Ciclismo Farroni quarto alle Paralimpiadi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Giorgioha sfiorato il podiodi Parigi. Il ciclista fabrianese, la cui famiglia ha origini in parte settempedane (la mamma Clelia è di San Severino e qui vivono quasi tutti i parenti), è arrivato, a un passo da un’altra medaglia olimpica, dopo gli argenti di Londra (2012) e Tokyo (2021) e il bronzo di Pechino (2008). È successo nella gara a cronometro, quando ha cullato a lungo di vincere il bronzo lottando contro Clement (Canada) e Chen (Cina). Quest’ultimo si è confermato imbattibile e ha vinto di nuovo, il canadese è arrivato secondo. A beffareè stato il belga Celen chiudendo i 14 km della gara con un migliore riscontro cronometrico, buono per il bronzo. Il ciclista fabrianese tornerà di nuovo protagonista sabato nella prova in linea su strada. m. g.