Cercola vittima di tentata estorsione dopo aver comprato droga

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 5 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDue uomini dovranno rispondere di concorso in rapina e. Sono finiti in manette questa notte, arrestati dai Carabinieri della tenenza di. Per comprendere meglio tutto quello che è accaduto fino al loro arresto, bisogna tornare allo scorso giugno. Un giovane di Pollena Trocchia acquista dai due 50 grammi di hashish, 250 euro il prezzo pattuito, con pagamento entro le 3 settimane successive.diversi giorni i due alzano il costo dellaa 350. 100 euro sarebbero valsi come “regalo”. Il cliente prende tempo e, intanto, la somma da pagare arriva a 600 euro. I due non intendono aspettare ancora. Trovano il giovane assuntore in strada e, ribadendo l’entità del debito da saldare, gli strappano occhiali da sole e una collana d’oro. Poi si allontanano.