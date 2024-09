Cambia il mercato non l' obiettivo | la Roma punta alla qualificazione in Champions League

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di giovedì 5 settembre 2024) Dodici nuovi acquisti, dodici cessioni. Più di 100 milioni spesi, circa 30 milioni risparmiati sugli ingaggi. Questo è il bilancio del calciodellae come ogni sessione terminata l’del club giallorosso è soltanto uno: l’ingresso in. Non semplice dopo una