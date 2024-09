Calciomercato Catanzaro | l’annuncio sul futuro di Iemmello

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 5 settembre 2024) Pietroè un vero e proprio lusso per il campionato di Serie B. L’attaccante si è sempre dimostrato un goleador ed è in grado di trascinare ilverso obiettivo importanti. Il club giallorosso ha deciso di blindare il bomber. “US1929 comunica che è stato trovato l’accordo per il rinnovo contrattuale dell’attaccante Pietro. Le parti hanno fortemente voluto proseguire il percorso cominciato nel gennaio del 2022, prorogando la permanenza del capitano giallorosso fino a giugno 2026”, si legge sul sito del club. L’avvio di stagione delin Serie B è stato dai due volti: in 4 partite la squadra ha collezionato 5 punti frutto di una vittoria, un pareggio e una sconfitta. In classifica occupa attualmente la 12ª posizione. L'articolosuldiCalcioWeb.