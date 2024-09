Calcio | Ucraina Dovbyk infortunato rientra a Roma

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 5 settembre 2024) L'attaccante è indisponibile per le gare di Nations League con Albania e Repubblica Ceca- Niente Nations League per Artem. L'fa sapere che l'attaccante dellasi èmentre era ancora con i giallorossi e dagli accertamenti eseguiti a Praga è emerso che non potrà re