Calcio serie C Perugia - Faroni | ci siamo davvero

Leggi tutta la notizia su perugiatoday

(Di giovedì 5 settembre 2024) Una premessa è d'obbligo: fino a che non verrà siglato l'accordo definitivo non si può ancora cantare vittoria, soprattutto per motivi scaramantici o burocratici (dipende dai punti di vista), ma questa volta la parola fine, in senso positivo ovviamente, èvicina ad essere scritta.