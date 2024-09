Brian May | Ho avuto un leggero ictus

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di giovedì 5 settembre 2024) (Adnkronos) –May, in un video pubblicato sul suo profilo Instagram ha rivelato oggi ai suoi fan di averrecentemente un episodio ischemico “minore”, spiega il leggendario chitarrista dei Queen, 77 anni, simile a un principio di, affermando di essere in via di guarigione e di poter già suonare di nuovo la chitarra. “Improvvisamente, da un momento all’altro, ho perso il controllo del mio braccio sinistro”, racconta Sir, con il suo tipico humor inglese, indicando il suo braccio sinistro, ammettendo di essersi “un pochino spaventato”. “La buona notizia – rassicura – è che posso suonare la chitarra e che sto bene”.