Boccia non è una sconosciuta a Palazzo | fa diversi eventi Una sua mozione è pure diventata legge E al Tg2

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 5 settembre 2024) Emergono nuovi dettagli sul caso Sangiuliano-, la mancata consulente del ministro della Cultura e sua ex amante non è certo unoalla Camera dei Deputati e negli ambienti della politica. Spuntano infatti una serie dipubblici, almeno 20, in cuiè a fianco di esponenti di spicco della politica a presentare iniziative. E una "sua"- svela Il Fatto Quotidiano - è addirittura. Una frequentazione con ilche dura da cinque anni, ben prima di tutta la vicenda legata a Sangiuliano. In principio per piccole iniziative. Poi, pian piano, lei e l’associazione “Fashion Week Milano Moda”(che nulla ha a che fare con la nota kermesse Milano Fashion Week) sono diventate così influenti da essere riuscite a spingere addirittura un emendamento poi recepito in un articolo di un decreto fiscale.