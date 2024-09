Belen Rodriguez ufficializza fidanzamento con Galvano | FOTO e commenti

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 5 settembre 2024) La vita sentimentale diè un argomento che genera sempre un grande interesse negli appassionati di gossip. Di recente sono stati tanti i pettegolezzi che sono circolati sul suo conto. Tra voci di possibile crisi, se non addirittura rottura, con Angelo Edoardoe possibili ripensamenti su Stefano De Martino, la donna è stata spesso al centro dell'opinione pubblica. Nella maggior parte dei casi, però, la showgirl è finita suo malgrado sotto i riflettori. Stavolta, invece, ha preferito finirci di sua spontanea volontà. In queste ore, infatti, la donna ha pubblicato una serie disu Instagram in cui, per la prima volta, ha mostrato anche il suo fidanzato.rende pubblico ilcon Angelo Edoardoanche sui socialha deciso dire il suocon Angelo Edoardo