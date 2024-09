Bastoni ottime notizie dal ritiro con l’Italia Inter più tranquilla – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 5 settembre 2024) L’adesso può stare un po’ più. Daldi Coverciano arrivanoda Sky Sport sulle condizioni di Alessandro. RECUPERATO – Luciano Spalletti e i giocatori convocati per i due impegni delpartiranno alle ore 15 verso Parigi in vista della partita contro la Francia di domani sera. Il ct ex allenatore dell’ricevedall’ultimo allenamento di questa mattina neldi Coverciano. Sono stati recuperati al 100% sia Moise Kean che Alessandro, uscito malconcio dal match con l’Atalanta di venerdì scorso. Il difensore sarà perciò a disposizione di Spalletti per le due gare con, ma ancora è incerta la titolarità del classe 1999 per la Francia. Anche Simone Inzaghi sorride, perché avrà il suo braccetto sinistro titolare per la partita con il Monza al rientro dalla sosta.