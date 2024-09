Basta con le aggressioni Gli autisti dei bus si fermano | Serve più sicurezza

Leggi tutta la notizia su arezzonotizie

(Di giovedì 5 settembre 2024) Lo avevano annunciato lo scorso luglio quando, conti alla mano, avevano denunciato un crescendo di licenziamenti per via delle troppee episodi di violenza. Un'escalention che non trova fine quella denunciata daglidei bus che, a seguito dell'ultima aggressione verificatasi il