Bancarelle e paninari per la festa al Casale | come cambierà la viabilità

Leggi tutta la notizia su brindisireport

(Di giovedì 5 settembre 2024) BRINDISI – Tornano lee ial rione, in occasione dellain onore delladell’Ave Maris Stella, in programma il prossimo fine settimana (sabato 7 e domenica 8 settembre). Promotore dellaè Francesco Cinefra, in qualità di amministratore della stessa ditta