Auto si ribalta su viale Umberto Maddalena ferito il conducente

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di giovedì 5 settembre 2024) Grave incidente stradale stamane, verso le 10, in, nei pressi dell'Aeroporto di Capodichino. Come mostra la foto, un'si èta. Da quanto apprende NapoliToday, ilè rimastoed è stato trasportato in ospedale. "Sembra davvero in aumento