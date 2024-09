Atletica | saltatore con l' asta Duplantis corre i 100 metri in 10 37 e batte Warholm

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Londra, 5 set. (Adnkronos) - Il campione del mondo del salto con l'Armandsuper anche nella corsa. Ha battuto, infatti, il caro amico Karstenin una gara esibizione sui 100allo stadio Letzigrund di Zurigo. Il due volte campione olimpico di salto con l'non ha mai ceduto il comando dopo essere uscito dai blocchi e aver superato il record mondiale dei 400ostacolistain un tempo di 10.37 secondi. Il norvegeseha corso il suo record personale di 10.47 nella gara, soprannominata "100per sistemare tutto" dagli organizzatori congiunti Weltklasse Zurich, Puma e Red Bull.ha detto: "Sono piuttosto eccitato. Come potrei non esserlo, dai! Smettetela di giocare!". Mentreha aggiunto: "Devo fare i complimenti a 'Mondo'. Mi ha battuto oggi in modo leale e onesto. È stata una grande gara. È partito veloce.