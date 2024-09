Armand Duplantis batte Karsten Warholm in un 100 metri insolito Tempo di tutto rispetto…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) A Zurigo è andato in scena l’attesissimo confronto tra due stelle dell’atletica internazionale, due volti simbolo della Regina degli Sport che hanno deciso di affrontarsi in una specialità neutrale per regalare grande spettacolo a tutti gli appassionati.si sono fronteggiati sui 100: da un parte il primatista mondiale di salto con l’asta (6.26superati pochi giorni fa in Slesia), dall’altra il primatista mondiale dei 400 ostacoli (45.94 alle Olimpiadi di Tokyo 2020). Lo svedese è uscito meglio dai blocchi di partenza ed è sempre rimasto davanti al norvegese, correndo un ottimo 10.37 (0,1 m/s di vento a favore): ha migliorato di due decimi il personale siglato nel 2018 in un evento scolastico, dando prova di avere un eccellente spunto veloce come infatti dimostra in fase di rincorsa quando poi va a imbucare l’asta.