Antonella Mosetti sulla foto con Niccolò Bettarini figlio di Stefano | “Non c’è nulla incontro casuale”

(Di giovedì 5 settembre 2024)ha commentato lache la ritraeva con il 25ennee che ha alimentato i gossip di un rapporto tra i due. "Non c'ècon lui. Ci siamo incontrati per caso, io sono fidanzata con un imprenditore", ha spiegato la showgirl, in passato amante di, padre del ragazzo.