Ancora troppo vino invenduto nelle cantine italiane C' è un eccesso di rossi Dop

(Di giovedì 5 settembre 2024) L'Italia ha iniziato la stagione vendemmiale 2024 con una quantità di prodotti vitivinicoli in giacenza vicina ai 40 milioni di ettolitri (39,6 mln/hl). L'analisi dei dati del report di Cantina Italia (al 31 luglio 2024) non lascia dubbi: la pancia italiana apparepiena dinonostante lo scorso anno si sia raccolto oltre il 23% in meno. Si tratta di 37 milioni di di ettolitri di vini e 2,55 di mosti, diminuiti rispettivamente del 13% e del 28% rispetto a un anno fa, ma comunqueina causa degli effetti di un mercato caratterizzato da vendite altalenanti, come si è visto anche dai recenti dati sull'export verso i Paesi extra Ue nel primo semestre.