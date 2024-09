Anche per San Francesco prima l’amore per i figli poi gli animali Padre Fortunato difende il Papa

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 5 settembre 2024)torna ad attaccare le famiglie occidentali, colpevoli di preferire gliai. Dal suo viaggio in Indonesia, il Pontefice condanna le leggi che limitano le nascite (“leggi di morte”) e conferma la sua idea sulla crisi demografica: non gli stipendi troppo bassi o uno scarso work-life balance, in alcuni Paesi, come l’Italia,