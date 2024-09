Alzheimer tre video per sensibilizzare e offrire un nuovo strumento di conoscenza sulla malattia

Leggi tutta la notizia su ferraratoday

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il mese mondiale dedicato all', settembre, si apre con una novità in tema di divulgazione e. Oltre alle varie iniziative che condurranno al prossimo 21 settembre, in cui cade la Giornata mondiale dell', l'Amministrazione comunale ha scelto di affiancare l'Ama di