Altrove | Dove fuggire a settembre

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 5 settembre 2024) Non le solite città, né le classiche isole per allungare l’estate. Idee di viaggio ricche di bellezza, con pochi turisti. Colonne sonore: Eugenio in Via di Gioia -; Charlie XCX – 360; Phoenix – Telefono; Ultimo -